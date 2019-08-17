Kia протаранила автобус с пассажирами на встречке между Тулой и Липецком

В субботу в Тульской области автомобиль "Киа Рио" врезался в междугородний автобус Тула-Липецк. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД области, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. Он погиб при ударе, а 11 пассажиров автобуса получили ранения.

Пострадавших доставили в больницу, некоторым оказали помощь на месте ДТП. Авария произошла около 17:40 по московскому времени в дождливую погоду.