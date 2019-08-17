В Судане подписано соглашение о переходном периоде

Переходный Военный совет Судана и оппозиционная коалиция "Силы за свободу и перемены" подписали в субботу, 17 августа, в Хартуме окончательное соглашение о переходном периоде в стране.

Противоборствующие стороны поставили свои подписи под конституционной декларацией страны, которая на предстоящий переходный период заменит основной закон, а также под окончательным вариантом политического соглашения.

Руководителем суверенного совета Судана (это высший орган власти в стране) на 21 месяц станет глава Военного совета генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан. В совет также войдет его заместитель Мухаммад Хамдан Декло

Церемония прошла в присутствии премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, президента Судана Сальвы Кира, премьера Египта Мустафы Мадбули, государственного министра по иностранным делам Саудовской Аравии Адиля аль-Джубейра и других официальных лиц. Подписание документа транслировал в прямом эфире ряд арабских спутниковых телеканалов.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик уже заявил, что организация готова оказывать поддержку переходному процессу в Судане.

"Генеральный секретарь надеется на взаимодействие с переходными руководящими органами", — сказано в его заявлении, выдержки из которого приводит РИА Новости.