Кузнецова вышла в финал турнира в Цинциннати, обыграв вторую ракетку мира

В американском Цинциннати подходит к завершению теннисный турнир категории Premier. В женской части соревнования определилась первая финалистка – ей стала россиянка Светлана Кузнецова, которая в полуфинале обыграла вторую ракетку мира австралийку Эшли Барти.

Занимающая 153 строчку мирового рейтинга Кузнецова не оставила шансов представительнице Зеленого континента и взяла верх над Барти по итогам двух сетов. Встреча общей продолжительностью 1 час 7 минут завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянки.

Кузнецова вышла в финал, где теперь она будет своего соперника. Второй финалист определится в другой полуфинальной паре, где встретятся две американки — Эшли Барти и Софья Кенин. Их матч состоится вечером субботы.

Финал пройдет в воскресенье, 18 августа.