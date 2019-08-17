"Реал" обыграл "Сельту" в численном меньшинстве

Мадридский "Реал" новый сезон в чемпионате Испании начал с гостевой победы. В первом туре Примеры "Королевский клуб" на выезде взял верх над "Сельтой", забив ей три гола. Успеху футболистов "Реала" не помешало и численное меньшинство после удаления Луки Модрича.

Подопечные Зинедина Зидана повели в счете уже на 12 минуте встречи, когда первый официальный гол мадридцев в новом сезоне оформил Карим Бензема. После перерыва "Реал" остался в меньшинстве после красной карточки Модрича, ставшей для него первой прямой за 16 лет.

Впрочем, уже спустя пять минут "сливочные" удвоили свое преимущество голом Тони Крооса. На 80 минуте Лукас Васкес и вовсе сделал счет разгромным, но последнее слово осталось за "Сельтой" – в добавленное время Икер Лосада сократил отставание. Но один гол – единственное, на что хватило футболистов из Виго – 3:1 в пользу "Реала".

Первый матч "Реала" в новом сезоне чемпионата Испании завершился тремя набранными очками.