ДТП с автобусом в Перми: СК уточнил состояние детей

Пермяки, пострадавшие в аварии с автобусом, получат необходимую медицинскую помощь.

Трое из них находятся в реанимации, их состояние тяжелое. У детей в основном ссадины и ушибы, их состояние удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что жертвой ДТП стала женщина. Пострадали 32 человека, включая 10 детей.

Днем автобус "Нафаз", ехавший из центра города, врезался в бетонную стену здания из-за неисправности автобуса, сообщает Следком РФ.