Россиянки выиграли этап Кубка вызова по художественной гимнастике

Сборная России по художественной гимнастике выиграла золотые медали этапа Кубка вызова, проходящего в Минске. Российские гимнастки стали триумфаторами соревнований в групповом многоборье, заработав по итогам своих выступлений 59,050 балла.

Победу сборной России в дисциплине принесли Мария Толкачева, Веры Бирюкова, Анастасия Максимова, Анжелика Стубайло и Анастасия Шишмакова. Следом за россиянками расположились спортсменки из Болгарии, а замкнули тройку лучших гимнастки сборной Белоруссии.

Напомним, что ранее на этапе Кубка вызова в Минске еще две медали завоевали сестры Аверины, которые заняли первые две строчки в индивидуальном многоборье.