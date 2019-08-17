Шойгу побеседовал с Тонояном

Министр обороны Сергей Шойгу на встрече со своим армянским коллегой Давидом Тонояном отметил вклад армянских саперов и врачей в нормализацию ситуации в Сирии.

Шойгу предложил Тонояну обменяться мнения по совместным военным и военно-техническим проектам, в том числе в Сирии. И обратил внимание на возможность развития отношений военных ведомств двух стран.

В ответ Тоноян назвал Армейские международные игры лучшим форматом военного сотрудничества и примером взаимодействия армии и общества, передает "Интерфакс".