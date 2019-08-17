"Зенит" разошелся с "Ахматом" безголевой ничьей

Игровой день шестого тура российской премьер-лиги по футболу завершился матчем в Санкт-Петербурге, где "Зенит" на своем стадионе принимал грозненский "Ахмат". Соперники не смогли поразить ворота друг друга и разошлись безголевой ничьей – 0:0.

Гости из Грозного уже на седьмой минуте матча остались в меньшинстве после того, как главный арбитр Алексей Матюнин показал красную карточку защитнику "Ахмата" Ризвану Уциеву. Сине-бело-голубые пытались извлечь из численного преимущества выгоду, и на 51 минуте матча даже забили гол, но боковой арбитр усмотрел положение "вне игры". В оставшееся время "зенитовцы", как и грозненцы забить не смогли.

Ничья позволила подопечным Сергея Семака набрать 14 очков и выйти на первое место в РПЛ. "Ахмат" же после шести туров чемпионата России набрал семь баллов и располагается на десятой строчке.