Новости Происшествия

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17 августа 201922:32

Пожар на шахте в Кузбассе оперативно потушили

Пожар на шахте "Грамотеинская" в Кузбассе, который возник вечером в субботу, 17 августа, оперативно потушили. Никто из людей не пострадал.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС, в тупиковом забое на глубине в 200 метров загорелся ленточный конвейер. В это время под землей работали 48 горняков. 43 человека вышли на поверхность самостоятельно, пятеро остались для организации жизнеобеспечения шахты. Сейчас работа предприятия приостановлена.

Ранее на "Грамотеинской", которая расположена в Беловском районе Кемеровской области, уже случались аварии. Последняя произошла в мае прошлого года. Тогда горняки были эвакуированы из-за задымления.

Шахта работает с конца 30-х годов прошлого века, она является одним из крупнейших угледобывающих предприятий района.

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