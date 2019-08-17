Пожар на шахте в Кузбассе оперативно потушили

Пожар на шахте "Грамотеинская" в Кузбассе, который возник вечером в субботу, 17 августа, оперативно потушили. Никто из людей не пострадал.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС, в тупиковом забое на глубине в 200 метров загорелся ленточный конвейер. В это время под землей работали 48 горняков. 43 человека вышли на поверхность самостоятельно, пятеро остались для организации жизнеобеспечения шахты. Сейчас работа предприятия приостановлена.

Ранее на "Грамотеинской", которая расположена в Беловском районе Кемеровской области, уже случались аварии. Последняя произошла в мае прошлого года. Тогда горняки были эвакуированы из-за задымления.

Шахта работает с конца 30-х годов прошлого века, она является одним из крупнейших угледобывающих предприятий района.