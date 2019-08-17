Филадельфийскому стрелку грозит пожизненное заключение

В Пенсильвании (США) 36-летнему Моррису Хиллу, ранившему шестерых полицейских, предъявлено обвинение в покушении на убийство, нападении на полицию, незаконном хранении оружия и наркотиков.

До суда Хилл будет содержаться в тюрьме Филадельфии. Следующее судебное заседание пройдет 5 сентября, прокуратура будет добиваться пожизненного заключение, с этим согласен и американский президент Дональд Трамп.

Обвинения предъявлены и четырем соратникам Хилла, которые, по версии следствия, также торговали наркотиками. Они могут выйти под залог.

В Среду Хилл открыл огонь из окна жилого дома на севере Филадельфии, который полиция намеревалась обыскать, расследуя дело о хранении наркотиков. У преступника хранились несколько пистолетов и полуавтоматическая винтовка AR-15, он стрелял несколько часов и ранил шестерых правоохранителей. После переговоров с властями сдался. Полицейские уже выписались из больницы, передает ТАСС.