Теннис. Гоффен – первый финалист турнира в Цинциннати

Бельгийский теннисист Давид Гоффен стал первым финалистом престижного теннисного турнира серии Masters, который проходит в американском городе Цинциннати. В полуфинале он одержал победу над французом Ришаром Гаске.

Гоффен, имеющий на турнире 16 номер посева, обыграл соперника из Франции в двух сетах – 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Этот матч стал третьим в истории противостояния спортсменов, теперь преимущество у Гоффена – 2:1.

Теперь Гоффену предстоит финал турнира. Его соперником станет победитель другого полуфинала, в котором встретятся первая ракетка мира серб Новак Джокович и первый номер России россиянин Даниил Медведев.