Черышев не спас "Валенсию" от потери очков

Стартовый тур чемпионата Испании по футболу продолжился матчем между "Валенсией" и "Реал Сосьедадом", который проходил на валенсийском стадионе "Месталья". Команды по итогам встречи поделили очки, завершив игру с ничейным исходом – 1:1.

Нападающий "Валенсии" Кевин Гамейро поразил ворота "Сосьедада" на 58 минуте, и в концовке матча имел возможность удвоить преимущество своей команды, однако на пятой добавленной минуте смазал пенальти. К тому моменту на поле уже появился россиянин Денис Черышев.

Но ни один, ни другой игрок "летучих мышей" помочь удержать победный результат не смогли. Наоборот, их партнер Франсис Коклен на десятой добавленной минуте получил вторую желтую карточку за нарушение в штрафной площади, после чего был назначен пенальти в ворота "Валенсии". И его реализовал Микель Оярсабаль.

После первого тура у "Валенсии" и "Реал Сосьедада" по одному очку.

Ранее в чемпионате Испании "Реал" обыграл "Сельту", а вот "Барселона" минимально уступила "Атлетику".