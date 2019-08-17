"Монако" с Головиным крупно проиграл второй матч кряду

Футбольный клуб "Монако" потерпел разгромное поражение в матче второго тура чемпионата Франции, в котором встречался с "Метцем". Встреча, проходившая на стадионе "Мунисипал Сейнт-Симфорьен" в Метце, завершилась поражением монегасков со счетом 0:3.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле с первых минут, однако отметиться результативными действиями ему, как и его одноклубникам не удалось. Наоборот, на 11 минуте нападающий "Метца" Хабиб Диалло с 11-метрвоой точки открыл счет в матче.

Усугубилось положение монегасков на 34 минуте, когда Рубен Агиллар – правый защитник клуба схлопотал прямую красную карточку. После перерыва хозяева поля смогли использовать свое численное преимущество. Дубль оформил тот же Диалло, а еще один гол на счету Рено Коада.

Таким образом, "Монако" вторую игру подряд завершает крупным поражением при разнице забитых и пропущенных мячей 0:6. Клуб с нулем очков замыкает турнирную таблицу Лиги 1. "Метц" же с четырьмя баллами располагается на третьей строке.