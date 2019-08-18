Взрыв на свадьбе в Кабуле: число жертв увеличилось до 63, ранены более 180 человек

Число жертв взрыва во время празднования свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63, пострадали более 180 человек. Такие данные сообщает телеканал Tolo News, ссылаясь на заявление представителя министерства внутренних дел Афганистана.

Ранее СМИ сообщали о 40 погибших и более 100 пострадавших, напоминает РИА Новости.

Взрыв прогремел 17 августа в 22:40 по местному времени (21:10 по времени Москвы) в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Как рассказывают очевидцы, в момент инцидента в помещении находились десятки гостей.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) отрицает свою причастность к случившемуся.