"Оппозиционная платформа - За жизнь" готова внести залог за осужденных антимайдановцев

Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова внести залог за Евгения Мефедова и Сергея Долженкова, которые обвиняются в сепаратизме и ранее проходили по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. Накануне суд определил размер залога — около шести тысяч долларов, напоминает телеканал "Россия 24".

Мефедов и Долженков находятся под стражей с мая 2014 года. Вместе с другими 19 обвиняемыми они были признаны невиновными в организации массовых беспорядков. Однако тут же в зале суда оба были арестованы по другому обвинению — в сепаратизме.