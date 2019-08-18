На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв. В здании в этот момент находились десятки гостей. В результате пострадали 20 человек. Все они госпитализированы.

Телеканал Aljazeera уточняет, что свадьба была шиитской, а взрыв устроил смертник. Представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими в своем Facebook сообщил, что количество раненых исчисляется десятками. Он сказал также, что есть и погибшие, и пообещал уточнить их число позже.

Вооруженные группировки мусульман-суннтитов, в том числе представители ИГИЛ (запрещена в РФ), на протяжении многих лет терроризируют Афганистан.