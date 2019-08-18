В Малайзии не верят в справедливость расследования по делу о крушении MH17

Три неправительственные организации – Малайзийский фонд глобального мира, Международное движение за справедливый мир и Центр глобальных исследований предложили премьер-министрам Малайзии и Нидерландов перенести судебный процесс по результатам расследования гибели лайнера Boeing Малайзийских авиалиний, летевшего рейсом MH17.

В 2014 году самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Украиной. Киев обвинил в этом ополченцев, однако те указали, что не имеют средств, чтобы сбить самолет на такой высоте, и обвинили в трагедии украинские власти, передает РИА Новости. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Суд должен состояться в Нидерландах 9 марта 2020 года. В качестве обвиняемых выступят три россиянина и один украинец.

Активисты из неправительственных организаций призывают перенести суд, так как в докладе международной группы, расследовавшей крушение, нет ответов "на многие важнейшие вопросы". У представителей организаций в ответ на отчеты о расследовании есть собственный план действий, включающий тщательную проверку фактов, представленных в докладе следственной группы, и проведение нового расследования в случае необходимости. Представители НПО намерены передать документ премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду в ближайшие дни. Активисты озвучили свои планы на конференции, которая прошла под лозунгом "МН17: в поисках справедливости".

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад считает, что предъявление обвинений россиянам и украинцу – следствие заговора против России. Он не убежден доводами, представленными следственной группой.

Расследование крушения проводится без участия России. Совместная следственная группа считает, что самолет якобы сбили из ЗРК "Бук", который принадлежит дислоцированной в Курске 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ. Группа назвала четверых подозреваемых по делу. Это трое граждан РФ — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, и один гражданин Украины — Леонид Харченко.