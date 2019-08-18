Эксперты США оценили развитие военно-морского флота Российской Федерации

Военно-морской флот Российской Федерации стремительно развивается. При этом ставка делается на малые корабли, пишет издание National Interest.

Как отмечают авторы материала, американский флот и российский флот – это противоположности, каждая из которых отражает историю, стратегию, географию и промышленность своей страны.

У ВМС США нет конкурентов в мире в плане финансирования. Они опираются на эсминцы и другие крупные корабли. Козырем России становятся современные малые ракетные корабли типа "Смерча", который недавно прошел испытания, корветы и модернизированные дизель-электрические подводные лодки вроде новой "Лады".

Также все корабли оснащены серьезным вооружением, в том числе крылатыми ракетами "Калибр", сообщает газета "Известия".

National Interest отмечает, что, несмотря на малые размеры, эти суда обладают серьезной огневой мощью. В последние годы корветы, находящиеся в Каспийском море, нанесли удар "Калибрами" по целям в Сирии. При этом они никогда не покидали территориальные воды России.

По мнению National Interest, ВМФ РФ вполне укладывается в оборонительную доктрину страны. Однако, по мнению авторов материала, ВМС США и КНР опережают флот РФ по некоторым показателям. Так, у Китая больше кораблей, чем у Соединенных Штатов и России, но американские корабли крупнее.