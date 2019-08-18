Из-за сильного лесного пожара на Канарах эвакуированы 2 тысячи человек

На испанском острове Гран-Канария (Канарские острова) бушует сильный природный пожар. Эвакуированы две тысячи человек. Огонь распространился на территории в 500 га. Тушить возгорание мешает сильная жара, передает ТАСС.

Пожар начался возле населенного пункта Вальесеко. Перекрыт ряд дорог. В тушении принимает участие авиация.

Это уже второй крупный пожар в регионе за полмесяца. 10 августа на острове горело более тысячи га лесов.