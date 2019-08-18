Психиатр-нарколог Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

Внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах, возле многоэтажек. Реализацию алкогольной продукции должны, по мнению эксперта, производить крупные алкомаркеты, расположенные далеко от жилых районов. В сельской местности, где удалить магазины от домов невозможно, следует ввести ограничения по времени продажи, добавил Брюн. Также он выразил надежду, что возраст, с которого можно покупать алкоголь, повысят до 21 года.

Эксперт привел следующие цифры: в России, согласно статистике, употребляется 10 литров алкоголя на человека в год, но на самом деле эта цифра может быть в два раза выше. Доктор предложил перенять опыт Чечни, сократившей время продажи алкоголя до минимума, передает РИА Новости.

Брюн считает, что продажа алкогольной продукции в жилых районах может иметь негативные социальные последствия: дети, видящие, как взрослые покупают выпивку, рискуют "перенять стереотип".