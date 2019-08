Теракт на свадьбе в Кабуле: погибли 40 человек, пострадали 100

Появились уточненные данные по теракту, совершенному смертником на шиитской свадьбе в Кабуле. Погибли более 40 человек, около 100 получили ранения, передает ТАСС.

Ранее представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими сообщил, что в результате взрыва есть погибшие, и назвал их "мучениками".

Очевидцы размещают в Сети видео с места трагедии.

A young man looking for his five brothers after a blast in a wedding hall this late evening in Kabul. pic.twitter.com/acztiHWqLU