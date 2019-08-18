В Приморье местных жителей начали эвакуировать из-за паводка после тайфуна "Кроса"

Число подтопленных дворов в Приморье за сутки выросло втрое — до полутора тысяч. Также водой залило почти 300 домов. Дождевой паводок после тайфуна "Кроса" набирает силу — синоптики предупреждают, что сегодня реки в двух районах могут выйти из берегов. Минувшей ночью три реки уже переполнились — залило два десятка домов, улицы и парк. Почти 70 человек были эвакуированы в пункты временного размещения в связи с паводком после тайфуна "Кроса". Об этом сообщила администрация Приморского края.

Тайфун принес в регион порядка 70 процентов месячной нормы осадков, вызвав паводок на реках края. Оказались подтопленными около 530 придомовых территорий. В семи регионах Приморья введен режим ЧС, напоминает телеканал "Россия 24".

Сейчас тайфун "Кроса" уже уходит из Приморского края. В регионе устраняют последствия дождей. В наиболее подтопленных районах жители находятся в пунктах временного размещения. Наиболее сложная обстановка из-за прошедших дождей сложилась в Октябрьском районе. Спасатели эвакуировали людей с подтопленных территорий. В настоящее время они расселены у родственников, 58 человек находятся в пунктах временного размещения Октябрьского района, пять – в Уссурийске.

В Дальнореченске развернуты пять пунктов временного размещения. Местный фермер приютил у себя 40 человек, передает РИА Новости.