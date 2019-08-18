В Алма-Атинской области Казахстана произошло землетрясение

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4. Его эпицентр располагался в 145 километрах севернее Алма-Аты, очаг залегал на пятикилометровой глубине.

Энергетический класс землетрясения – 12,8, передает ТАСС. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

В городе Жаркенте, где магнитуда землетрясения составляла 5 баллов, а также в департаментах по ЧС Алма-Атинской области созданы оперативные штабы. Работает горячая линия.