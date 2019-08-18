Министр финансов Аргентины ушел в отставку после резкого падения курса песо

Министр финансов Аргентины подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз.

По словам самого Николаса Духовны, правительству необходимо "существенное обновление" в экономической сфере в условиях кризиса, в результате которого песо резко упал на этой неделе. Духовны написал письмо президенту Аргентины Маурисио Макри, в котором отметил, что, учитывая экономическую ситуацию в стране, правительству нужны перестановки.

На освободившийся пост Макри уже назначил Эрнана Лакунзу — нынешнего министра экономики провинции Буэнос-Айрес, передает телеканал "Россия 24".