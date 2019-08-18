В Портленде правоохранители задержали 13 человек в ходе демонстраций

13 человек задержаны в американском Портленде во время столкновений ультраправых и антифашистов. В общей сложности на улицы вышли более тысячи активистов.

Чтобы предотвратить беспорядки, демонстрантов сопровождали сотни полицейских, сообщает телеканал "Россия 24". Стражи порядка конфисковали у участников акции дубинки и самодельные щиты. Но потасовок избежать не удалось.

Столкновения в Портленде прокомментировал в Twitter Дональд Трамп, чем в очередной раз дал повод заподозрить себя в симпатиях к ультраправым.