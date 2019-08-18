Восемь человек находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Перми

Восемь человек, пострадавших в результате аварии с автобусом, врезавшимся в бетонную стену в Перми днем 17 августа, находятся в тяжелом состоянии. Такая информация появилась на сайте Министерства здравоохранения края.

Как уточняется, были госпитализированы 32 пострадавших: из них девять детей в состоянии средней степени тяжести и 23 взрослых (врачи оценивают состояние восьми из них как тяжелое). В настоящее время всем им оказывается необходимая помощь.

В результате аварии, произошедшей, по предварительным данным, из-за неисправности автобуса, погиб один человек, напоминает ТАСС. По факту случившегося были возбуждены уголовные дела. Мэр города Дмитрий Самойлов дал поручение отстранить перевозчика – компанию "Дизель" от работы на маршрутах города до окончания следствия.