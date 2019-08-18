Власти Иркутской области подвели итоги наводнений

Потоки воды во время наводнения снесли более 1,3 тысячи домов в Иркутской области — уточненные данные привел губернатор Сергей Левченко. "Во время двух наводнений были подтоплены 10 тысяч 890 жилых домов, из которых более 5,4 тысячи снесено полностью или уже не подлежат восстановлению", — цитирует главу региона "Интерфакс".

Полностью снесено потоками воды 1311 домов. Еще 4 тысячи 191 дом получил такие повреждения, после которых восстановить строение уже невозможно. Ремонтопригодными признаны 3 тысячи 846 домов. Самое большое число домов, подлежащих сносу, — в Тулуне. В Нижнеудинске, также сильно пострадавшем от наводнений, большинство домов все же можно отремонтировать, однако более 100 домов придется отстраивать заново.

В регионе идут выплаты пострадавшим. За компенсациями уже обратились 2 тысячи 522 семьи. 20 семей уже приобрели новые дома или выбрали для покупки квартиры в Тулуне или Иркутске.

Масштабное наводнение в июне затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с почти 11 тысячами жилых домов, в которых проживает 42,76 тысячи человек. В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали почти 2 тысячи домов, в которых проживали почти 5,5 тысячи человек. Многие дома были подтоплены повторно.