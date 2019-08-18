Автобус с китайскими туристами врезался в столб в Москве. ДТП произошло на востоке столицы на шоссе Энтузиастов. По показаниям очевидцев, автобус врезался в мачту городского освещения.

По разным данным, пострадали от 15 до 30 человек человек, на месте работают несколько бригад скорой помощи, решение о госпитализации пострадавших пока не принималось. Всего в автобусе находились 32 туриста. Информация о пострадавших уточняется, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

По предварительным данным, в аварии виноват водитель автобуса. Рассматриваются различные версии, в том числе вариант, что водителю могло стать плохо за рулем.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии оказали первую помощь китайскому туристу, упавшему в обморок в центре Москвы. Гость столицы при падении ударился головой и получил ушибы. После оказания первой помощи туриста передали медикам приехавшей "скорой".