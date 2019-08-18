Вода в районе Хабаровска продолжает прибывать

В режиме повышенной готовности находятся спасатели в Хабаровском крае. За трое суток на регион обрушилась месячная норма осадков. Уровень воды в Амуре в районе Хабаровска вплотную приблизился к опасному значению. Сегодня днем подтопило участок дороги Комсомольск — Хабаровск. Дорожным службам потребовалось несколько часов, чтобы откачать воду и восстановить движение.

Домашний гусь в районе Красково стал местной знаменитостью. Он с удовольствием провожает по пустынным затопленным улицам лодки сотрудников МЧС — никакой сирены не надо. Почти все люди отсюда уехали на время наводнения. Тех же, кто остался, спасатели навещают ежедневно. Район Корсаково-2 в этом году от наводнения пострадал больше других. Поэтому на местных парковках встретить лодку шансов больше, чем машину.

Люди в этих местах привыкли к капризам природы. Хозяин одного из домов к наводнению готовился заранее. Прежде, чем закладывать фундамент, четыре года измерял уровень воды. Правда, в 2013 году выяснилось, что измерения прошлых лет совсем не показатель. Сколько тогда было воды — отлично видно по отметкам на фонарных столбах. До такого уровня в этот раз дело пока не дошло.

Жительница поселка Корсаково-2 Ирина Кучеренко рассказывает, как каждый день одна ступенька крыльца ее дома скрывалась под водой.

"Электричество на втором этаже пока есть. Мы специально каждый этаж запитывали отдельно, еще и генератор купили. Сегодня муж принял решение купить монтажную пену, запенить двери, чтобы как-то еще воду сдержать и выходить через окно", — делится она.

Но некоторых владельцев домов не спасет уже и вход через окно. Некоторые дома вода чуть не унесла целиком, сняв с фундамента. Хозяевам, соседям и сотрудникам МЧС пришлось проводить просто уникальные работы, чтоб спасти жилье.

Сотрудник МЧС России Алексей Красовский дает советы как удержать дом, чтобы он не уплыл как корабль: "Бывает, если дома не закреплены, их уносит потоком воды. По углам дома можно привязать канаты и к ним прикрепить мешки с песком. Это типа якоря".

Вода в районе Хабаровска продолжает прибывать. Сейчас уровень почти достиг шести метров, новые дамбы рассчитаны на семь, но из-за сильных дождей некоторые городские районы подтопило. Там сейчас работают помпы, поскольку ливневую систему на время наводнения здесь заблокировали.

Начальник ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Олег Волынкин отмечает, что силы МЧС сейчас направлены на помощь населению. Спасатели также помогают городу откачивать воду.

Сейчас работать стало проще — сильные дожди закончились, а тайфун Кроса, который ожидали здесь со дня на день, прошел стороной и больше Хабаровскому краю не угрожает. Так что на следующей неделе, по самым оптимистичным прогнозам, можно ожидать спад уровня воды.