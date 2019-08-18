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18 августа 201911:03

Видаль может сменить "Барселону" на "Интер"

EPA

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль может в ближайшее время стать игроком "Интера". Клубы ведут переговоры о переходе 32-летнего чилийца.

"Барселона" хотела бы продать Видаля за 20 миллионов евро. "Интер" настаивает на аренде футболиста. Клубы постараются прийти к общему знаменателю до закрытия трансферного окна.

Артуро Видаль пришел в "Барселону" год назад из мюнхенской "Баварии". У чилийца есть богатый опыт выступлений в Италии. С 2011 по 2015 он выступал за туринский "Ювентус" и четыре раза становился чемпионом страны.

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