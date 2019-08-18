Ближайший соратник Плахотнюка найден с простреленной головой

Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников беглого молдавского олигарха олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден на окраине Кишинева с простреленной головой. Полиция полагает, что это самоубийство, говорится в распространенном заявлении правоохранительных органов молдавской столицы.

Сообщение о том, что на трассе R-6 обнаружен человек с огнестрельной раной в области головы, поступило в субботу в девятом часу вечера. В полицию звонил водитель Лункашу. Соратник Плахотнюка попросил водителя отвезти его за город, что-то написал на листке бумаги и вышел из машины, сказав, что намерен подышать свежим воздухом. Затем водитель услышал выстрел и нашел Лункашу с раной в голове. Рядом был обнаружен пистолет "Astra".

В предсмертной записке говорилось: "Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором".

Лункашу был женат на сестре Плахотнюка и являлся одним из ближайших деловых партнеров. Его компани занимались экспортом, строительством, торговлей сигаретами и др. Погибший владел несколькими домами, квартирами и другими объектами недвижимости в Кишиневе. Ему также принадлежит жилой дом с приусадебным участком в элитном районе Кишинева, построенный в стиле Белого дома в Вашингтоне. Считается, что особняк приобретен им для Плахотнюка и именно об этом доме говорится в записке.

В июне во время правительственного кризиса в Молдавии демократы отказались уходить в оппозицию. Однако после того, как поддержку новой власти оказали Россия, ЕС и США, Плахотнюк бежал за границу.

В июне МВД России предъявило заочное обвинение Плахотнюку в организации преступного сообщества и контрабанде наркотиков. Правоохранительные органы РФ также подозревают Плахотнюка в финансовых махинациях и организации покушения на убийство.