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18 августа 201912:58

В Гондурасе погибли три фаната

фото: twitter.com/Futbol Club Motagua

Матч чемпионата Гондураса между "Олимпией" и "Мотагуа" привел к масштабным столкновениям фанатов двух команд. Три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии.

Беспорядки начались в столице страны Тегусигальпе. В ход пошли камни, палки и холодное оружие. Три человека, в том числе и один несовершеннолетний, получили смертельные ранения. Состояние трех пострадавших врачи оценивают, как критическое.

Пострадали и футболисты "Мотагуа", чей автобус подвергся нападению фанатов "Олимпии". Досталось трем футболистам, в том числе и игроку сборной страны Эмилио Исагирре.

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