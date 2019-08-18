Ресторатор напал на машину c туристами, недовольными его едой. Видео

Владелец небольшого ресторана в Порто-Палермо настолько разозлился из-за недовольства испанских туристов его едой, что напал на их микроавтобус.

В течение нескольких минут машина с гостями Албании двигалась с разъяренными ресторатором на капоте, который голыми руками проламывал лобовое стекло, пытаясь добраться до своих обидчиков.

В конце концов вспыльчивый мужчина спрыгнул на дорогу, и вскоре был задержан полицейскими.

Министр туризма оперативно отреагировал на происшествие, встретился с испанцами, шокированными темпераментом ресторатора, и принес им извинения за действия своего соотечественника.

В отношении 51-летнего Михала Кокедимы, напавшего на испанских туристов, заведено дело сразу по трем статьям местного уголовного кодекса.