Семейная бойня: подросток убил трех взрослых, двух детей и себя

В Ульяновской области подросток вырезал свою семью и покончил с собой.

Кровавая бойня произошла в селе Патрикеево. В частном доме обнаружили пять тел – троих взрослых и двоих детей, у всех колото-рубленые раны, передает "Интерфакс".

В 500 метрах от дома возле вышки одной из сотовых компаний найдено тело предполагаемого убийцы.

Прокуратура начала проверку по факту обнаружения шести тел, передает ТАСС.