Дипломат признал потерю Украиной признаков государства

Посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в статье для издания "Зеркало недели" подвел итог многолетних экспериментов над политической системой страны. По мнению дипломата, с с 1991 года Украина пережила "войну, две революции, шесть волн радикальных беспрецедентных реформ, провозглашаемых каждым новым президентом". Стоит отметить, пишет Кулеба, что поиски оптимальной модели управления всегда сводятся к "попыткам стереть прошлое, обвинив во всем предшественников".

Кулеба отмечает потерю Украиной признаков государства. К ним дипломат отнес население и территорию, пишет РИА Новости.. К уменьшению числа граждан Украины привели "смертность, миграция и оккупация", заключил посол.