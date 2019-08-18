Андре Шюррле хочет стать лидером "Спартака"

Нападающий Андре Шюррле, пришедший в "Спартак" в августе из дортмундской "Боруссии", заявил, что хочет стать лидером в новом клубе. В четырех матчах за московский коллектив легионер из Германии уже успел забить два мяча и сделать две голевых передачи.

"Я не собираюсь командовать и говорить другим игрокам, кто и что должен делать. Ни в коем случае! Но хочу быть лидером, особенно на поле. А для этого нужно играть на должном уровне. И я готов подавать пример молодым игрокам в том, как нужно работать на поле, как тренироваться в зале", — заявил Шюррле официальному сайту "Спартака".

"Я очень доволен тем, как все начинается. Команда и болельщики приняли меня тепло, чувствую это. Теперь важно закрепить начатое, чтобы добиться здесь действительно серьезных успехов. Рецепт известен: нужно много и честно работать", — добавил 28-летний футболист.

Андре Шюррле у себя на родине выступал за "Майнц", "Байер", "Вольфсбург" и дортмундскую "Боруссию", а также английские "Челси" и "Фулхэм". В 2014 году он стал чемпионом мира в составе сборной Германии. Шюррле арендован "Спартаком" у "Боруссии" сроком на один год с возможностью выкупа контракта.