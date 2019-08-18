Среди убитых – маленькие дети: перед суицидом подросток объяснил, зачем зарубил семью

По факту кровавой бойни под Ульяновском следственные органы СК РФ по региону возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего.

По данным следователей, в воскресенье, 18 августа, около 11 утра в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района были обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей с рублеными ранами. Все они были членами одной семьи. Позже возле вышки сотовой связи у села нашли тело 16-летнего подростка, родственника погибших. По одной из версий, подросток расправился с членами своей семьи, после чего покончил собой.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Как заявил представитель областной прокуратуры, подросток-убийца, скорее всего, страдал шизофренией. "При этом подросток из очень благополучной семьи, неоднократный участник олимпиад, отличник", — приводит слова прокурора РИА Новости.

По факту обнаружения шести тел в селе Патрикеево прокуратура Ульяновской области проводит проверку. Подросток оставил предсмертную записку, в которой говорится, что он собирается покончить с собой и переживает, что родственники будут его оплакивать. "Для того чтобы у них не было негативных эмоций, он решается забрать родных с собой", — сказал представитель пресс-службы прокуратуры, слова которого цитирует "Интерфакс".