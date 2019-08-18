В московском метро девушка упала под поезд и выжила

В воскресенье на станции "Таганская" Московского метрополитена под прибывающий поезд упала девушка. Инцидент произошел около 13:35 по московскому времени на Таганско-Краснопресненской линии.

Как рассказали "Интерфаксу" в экстренных службах, пострадавшая выжила. Для её спасения снималось напряжение контактного рельса, а поезда на участке от "Баррикадной" до "Текстильщиков" были остановлены.