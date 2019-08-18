В Крыму обнаружен неизвестный вид микроорганизмов

В Крыму обнаружен новый, неизвестный вид микроорганизмов. Бактерии нашли спелеологи в пещере "Таврида", передает телеканал "Россия 24". Там находится карстовая полость длиной более километра, в которой уже находили останки древних хищников и других животных. В том числе кости неизвестной гигантской птицы, взрослого мамонта и мамонтенка, винторогого барана, носорога Мерка и саблезубой кошки.

В этот раз исследователи обратили внимание на тонкий слой уникальных фосфатных минералов. Позже выяснилось, что они пронизаны живыми организмами. Специально для их изучения на полуостров отправилась группа микробиологов из Уральского отделения Российской Академии наук. По их мнению, новые виды микробов питаются фосфатами либо сульфатами.

"Таких находок крайне мало в мире. Это прямой аналог поиска жизни на Марсе или Луне", — констатирует ученый.

Новые участки пещеры "Таврида" установили ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Председатель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель кафедры землевладения и геоморфологии КФУ Геннадий Самохин рассказал, что ученым удалось найти новые, ранее неизвестные участки пещеры. Обширные еще неизученные полости тянутся с юга на север. Их постараются исследовать до начала осени.

Пещеру с останками хищников и их жертв, примерный возраст которых составляет 1,5—1,8 миллиона лет, обнаружили во время строительства трассы "Таврида" летом 2018 года. Она начала формироваться около 5 миллионов лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма. Достаточно сказать, что ее протяженность составляет около 1300 метров.

Самохин не исключает, что пещера соединялась с "Волчьим гротом", где в 1879—1880 годах Константином Мережковским, братом известного писателя и философа Дмитрия Мережковского, была обнаружена стоянка древнего человека. Пещера находится в 10 километрах от "Тавриды" и ранее не исследовалась спелеологами. Палеонтологи и археологи обнаружили в ней кости диких животных, кремниевые орудия, которым примерно 100 тысяч лет.