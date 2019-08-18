Порошенко уличили в "гипертрофированном самолюбии"

Единство Украины – это борьба групп интересов, готовых ради финансовых махинаций готовы друг друга придушить, в то время как интеграции с Европой пока не предвидится, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в ответ на слова экс-президента Петра Порошенко о страхе России перед единством Украины.

Ранее Порошенко в Facebook сообщил, что Россия боится единства и решительности Украины, а ее интеграция в евроатлантическую и европейскую системы – крупнейшая угроза для агрессии РФ.

По словам Бальбека, бывший украинский лидер оставил после себя политический бардак и подрыв экономики с весьма туманным европейским будущим. Он просто обожает себя любимого и страдает от гипертрофированного самолюбия. Может, даже напишет книгу о том, как быстро уничтожить стабильное государство.

В свою очередь политолог Александр Дудчак считает, что заявления Порошенко уже вызывают раздражение. Но новая власть, к сожалению, мало чем отличается от старой, хотя вся страна голосовала именно за смену курса. И все это ведет к расколу внутри страны.

В 2015 году Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется страной-агрессором. Москву также обвинили во вмешательстве во внутренние дела Украины. Кремль эти обвинения с негодованием отверг, сообщает РИА Новости.