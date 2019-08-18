30 штрафов: автобус с пассажирами в Москве разбил злостный нарушитель ПДД

Водителя туристического автобуса, который утром в воскресенье, 18 августа, попал в аварию на шоссе Энтузиастов в Москве, имел 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщается в Twitter-аккаунте "Московский транспорт", по предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автобуса, гражданин Молдавии 1972 года рождения. Штрафа ему выписывали 30 раз, в том числе за несоблюдение требований дорожных знаков и превышение скорости.

Туристический автобус, в котором ехали граждане Китая, столкнулся с мачтой городского освещения в районе Перово. Пострадали 29 человек, из них 19, в том числе двое детей, доставлены в больницы. По данным "Московского транспорта", после аварии к врачу обратились 18 человек, погибших нет.