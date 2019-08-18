Несанкционированный полет: пилот погиб в сгоревшем Яке

В Самарской области в воскресенье около 12.20 по московскому времени совершил жесткую посадку Як-55. При приземлении самолет загорелся, пилот 1970 года рождения погиб.

В тушении возгорания на месте ЧП у села Подстепки участвовали 12 пожарных и три единицы техники, пишет РИА Новости.

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств трагедии. На данный момент известно, что Як взлетел без разрешения с территории ООО "Химсервис". Пилот являлся владельцем самолета.