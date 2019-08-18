Пчелы помешали началу матча чемпионата Бразилии

Матч 35 тура чемпионата Бразилии между клубами "Форталеза" – "Интернасионал" начался на 20 минут позже запланированного срока. Причина – появление на стадионе непрошеных гостей.

На одном из угловых флажков стадиона "Кастелан" был обнаружен пчелиный рой. Из соображений безопасности главный арбитр встречи отправил футболистов в раздевалки. Было предпринято несколько попыток прогнать пчел. Были задействованы дежурные на стадионе пожарные. Однако стая насекомых покинула арену только после того, как флажки были обработаны специальными химическими средствами, сообщает Чемпионат.com.

Встреча началась через 20 минут после того, как пчелы оставили стадион. Матч завершился победой "Форталезы" 1:0.