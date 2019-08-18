Командир А321 Дамир Юсупов не думал о награде

Главное событие этой недели — невероятная история спасения людей в подмосковном Жуковском. Самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Москва — Симферополь, при взлете столкнулся со стаей птиц. Оба двигателя отказали, но экипажу удалось посадить лайнер в кукурузном поле прямо на брюхо. Более 230 человек, находившихся на борту, живы.

Летчики — командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин — удостоены звания Героев России. Указ Владимир Путин подписал уже на следующий день. Орденами Мужества наградили и бортпроводников, которые сумели всего за минуту эвакуировать пассажиров из салона.

После счастливого спасения, они, наверное, и поспать толком не успели. Все хотят увидеть спасителей, прикоснуться к ним – они же настоящие герои, уберегли 231 жизнь. Герои они и для президента — Путин уже на следующие сутки распорядился представить Дамира Юсупова и Георгия Мурзина к высоким государственным наградам.

"Мной подписан указ по награждению экипажа воздушного судна, который, как известно, сделал произвольную внештатную посадку жесткую в аэропорту Жуковском. И командир воздушного судна, и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации. Все остальные члены экипажа — орденами Мужества. Надеюсь, что таких происшествий у нас будет как можно меньше. Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило", — сказал глава государства.

Понятно, что все это отрабатывается на тренажерах, но когда у тебя за спиной 230 жизней и нет ни времени, ни права на ошибку… Летчики говорят, что в таких ситуациях даже испугаться не успеваешь, все силы и внимание — на то, чтобы вытащить, спасти пассажиров и самолет. Страх приходит потом. Но к Дамиру, кажется, и это не относится. Спокоен и собран.

"Пассажирам ничего не сообщал. Сейчас могу сказать, что немножко даже виноват, что так получилось, что не доставил их до места назначения, до Симферополя. Хочу пожелать выздоровления тем, кто пострадал, и все-таки не бояться летать", — говорит командир экипада Airbus A321.

Да с таким экипажем разве можно бояться. Бортпроводники умудрились в прямом смысле в полевых условиях эвакуировать весь салон за минуту.

Ранним утром в четверг в аэропорту Жуковский ситуация развивалась стремительно. В 6:12 перед взлетом диспетчер предупреждает экипаж об "отдельных перелетах птиц" и дает разрешение на взлет. Разгон — скорость принятия решения — продолжаем взлет — отрыв носовой стойки. И в этот момент со стороны левого борта влетает стая чаек, ее видят пассажиры. Одна или несколько птиц попадают в левый двигатель. Почти сразу — отказ. Пилоты сообщают о неисправности диспетчеру. Командир действует по инструкции, он продолжает взлет — борт медленно набирает высоту — и просит экстренную посадку, с разворотом.

К этому моменту в воздухе борт находится всего 40 секунд, и тут отказывает правый двигатель. Тяги почти нет. Обороты растут и тут же падают, падает и самолет. Понятно, что садиться надо немедленно. Руководство по летной эксплуатации предписывает делать это с выпущенными шасси, но командир понимает, что под ним поле, только что прошел дождь, и при касании стойки просто увязнут во влажном грунте. Катастрофа неминуема. Выпускать шасси нельзя. Юсупов успевает это просчитать. Сажает самолет перед собой — есть такой термин в авиации. Последние мгновения перед касанием, видно, как над крылом срывается поток — это значит, что самолет летит на максимально возможных углах атаки. Больше нельзя — свалится в штопор, меньше тоже — иначе будет очень жесткое столкновение. А ведь командир еще должен оставить себе маневр последнего метра, взять штурвал на себя, смягчить касание. Юсупов все сделал правильно.

От момента касания до полной остановки — с 250 километров в час до нуля — проходит всего 8 секунд. То есть пассажиры испытали трехкратные перегрузки. Но на борту не было паники, наоборот — все были собраны, выполняли команды салонного экипажа. Пока бортпроводники выводили пассажиров в безопасное место, пилоты пытались связаться с диспетчерами и доложить обстановку. Аварийный радиомаяк не сработал и передать точные координаты получилось не сразу. Переговоры пилота с диспетчером:

- Просим скорую помощь и службу спасения.

- Ожидаем. Высота ваша и сколько пассажиров на борту?

- Высота, мы выполнили, сели за полосой. Пассажиров 226 и 7 членов экипажа.

- Принял. Автобусы отправляем. Я правильно понял, еще раз — в районе дальнего привода, где Рыбаки?

Вмятина на носовом обтекателе. Скорее всего, это след от столкновения с птицей. Сразу после аварии в ЛИИ Громова заявили, что во время вылета лайнера "Уральских авиалиний" орнитологические средства обеспечения полетов работали штатно. Вот только сами средства — биоакустические, это когда из динамика раздаются голоса хищных птиц — морально устарели. Им больше 10 лет.

Героев чествует вся страна, им рукоплещут стадионы. Вот в Екатеринбурге на матче очередного тура чемпионата страны по футболу трибуны скандируют: спасибо, спасибо!

Пилоты явно не ожидали, что все так повернется, и им в каком-то смысле сейчас тяжело. "Я даже не представлял, что вообще такое может случиться с человеком. К этому надо быть морально и физически готовым. Извиняюсь перед теми абонентами, которые пишут, звонят. Я, разумеется, просто из физических соображений не могу всем ответить, даже прочитать", — говорит Дамир Юсупов.

Постоянно звонит телефон. Конечно, командир снова и снова прокручивает в голове то, что произошло: "У нас высота падает, скорость падает, тут уже третье решение неизбежно — садимся перед собой. Вот оно, все быстро так — хоп-хоп", — вспоминает он.

Супруга Наталья в каждый полет отправляется вместе с мужем – мысленно. "Стандартно пожелала мужу счастливого полета, мягкой посадки. Стала ждать, когда флай-радар покажет, что самолет взлетел. Долго ничего не было. А потом уже муж позвонил", — рассказывает Наталья Юсупова.

Дамир, хоть и не сразу, но пошел по стопам отца. Касим Юсупов отлетал несколько лет на севере, на вертолетах. И, конечно, он вложил в сына то, что бывает только у летчиков. "Управляешь лайнером — надо быть всегда готовым к чрезвычайным происшествиям. Ну, видимо, не растерялся. Сконцентрировался вовремя. И то, что, как я понял, отключил автопилот и сел на вынужденное", — говорит Касим Юсупов.

На правой чашке, как говорят летчики, в том рейсе был Георгий Мурзин. Он тоже потомственный авиатор (родители работают бортпроводниками "Уральских авиалиний"), хотя в школе особых склонностей к техническим наукам — а без них в авиации никуда — не проявлял. "Увлекался больше информатикой, чтением, литературой. С физикой, с математикой были какие-то проблемы. Но он их всегда очень легко решал. Был очень самостоятельным", — рассказала исполняющая обязанности директора школы номер 86 Екатеринбурга Светлана Горинова.

В общем, до этой истории учителя и не знали, что Георгий стал летчиком.

Кузница героев — Бугурусланское летное училище гражданской авиации, в следующем году ему исполняется 80. Совсем недавно здесь все обновили — аэродромное оборудование, отапливаемый ангар. Реконструировали командно-диспетчерский пункт, установили комплексные тренажеры.

Своих воспитанников, конечно, здесь помнят. Пилот-инструктор Валерий Ромашин скромно признается — в том, что из Мурзина вырос настоящий летчик, не только его заслуга: "Ну, не я же один учил его. У нас коллектив БЛУГА, и в коллективе мы воспитали его".

Сейчас курсанты учатся летать на двухместных Diamond, недавно на них пересели. Современная техника, легкая. А вот Дамир Юсупов застал еще кукурузники Ан-2, они потяжелее лакированного Diamond. Может, потому он легко так и управился в четверг с 90-тонным Airbus. "Посадка в ручном режиме — этот как раз плоды этой тренировки и работы на самолете Ан-2", — говорит Иван Первов, заместитель директора по воспитательной работе Бугурусланского летного училища.

В Бугуруслане растет надежная смена. На дне открытых дверей накануне вручали памятные награды курсантам, сумевшими посадить учебный самолет с заглохшими двигателями в поле. Командирские часы вручал Герой России Евгений Новоселов, еще одна гордость Бугуруслана. В сентябре 2010 года он вместе с Андреем Ломановым посадил в тайге на заброшенный аэродром обесточенный Ту-154. Без приборов. Они тогда тоже сотворили настоящее чудо. Спасли 79 человек.

"Ну, это же наша работа. Если бы не мы, то кто тогда? Пассажиры, что ли, сели в кабину и стали бы сажать самолет? – говорит Евгений Новоселов. Конечно, надо знать этих людей, чтобы на них равняться, брать с них пример".

Новоселов стал первым Героем России из Бугурусланского летного. Юсупов и Мурзин, соответственно — вторым и третьим. Дамир Юсупов признается, что не ожидал такой высокой награды. И добавляет: "Я рад вообще за наш экипаж и очень благодарен государству и людям, которые тоже высоко оценили наши действия".