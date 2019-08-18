Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину

Регулярно выезжающих на родину иностранцев лишат статуса беженцев, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

Если сириец регулярно ездит в отпуск домой, вряд ли там его преследуют, рассуждает министр. Поэтому миграционные службы будут заново проверять статус каждого иностранца, если станет известно о его поездках домой.

Зеерхоф напомнил, что все беженцы будут депортированы, когда ситуация на их родине стабилизируется.

Немецкие СМИ перед этим писала о туристических агентствах, предлагающих туры в Сирию. Статистика неизвестна.

В прошлом году около 166 тысяч иностранцев запросили политического убежища в Германии. Пик кризиса пришелся на 2015 год, когда 890 тысяч человек претендовали на статус беженцев в ФРГ, передает ТАСС.