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18 августа 201921:31 Эрнест Мацкявичюс, Дарья Григорова

Смерти на дорогах: людей губят скорость, самоуверенность и дурное воспитание

Смерти на дорогах: людей губят скорость, самоуверенность и дурное воспитание

Нынешнее лето шокирует числом тяжелых автоаварий. Буквально дня не проходит, чтобы не пришла новость о смертельном ДТП. А вслед за ней — страшные кадры.

Смертельная статистика

Рязанская область, начало августа. Водитель микроавтобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником. Погибли шесть человек. Тремя днями ранее — трасса "Астрахань — Элиста – Ставрополь": столкновение грузовика с автобусом на встречной полосе. Пятеро погибших.

Тыва, середина июля. Лобовое столкновение двух легковых машин. И тоже из-за того, что одна из них вылетела на встречную. Погибли семеро, в том числе трое детей.

За несколько дней до этого в Архангельском районе Башкирии опрокинулся экскурсионный автобус. Шестеро погибших и два десятка пострадавших.

Середина июня — Воронежская область. Опять лобовой удар на встречной полосе, легковой автомобиль и минивэн. Погибли восемь человек.

Супруги из Пермского края погибли на трассе в Волгоградской области — выехать на встречную полосу женщину-водителя вынудил рискованный маневр соседнего автомобиля, который при перестроении не уступил дорогу. Все зафиксировала камера из салона машины, двигавшейся сзади. Виновника аварии помогли задержать очевидцы — он уже успел уехать довольно далеко. Потом сказал, что не видит в своих действиях ничего предосудительного, а женщина могла бы уступить ему дорогу.

Еще сильнее чувство свободы и вседозволенности на дорогах развито у жителя Кирова, который колесит по городу без водительских прав – их он не получал и не собирается. Три года назад, еще подростком, Илья Фарафонов насмерть сбил человека на пешеходном переходе, но отделался 10 месяцами лишения свободы, после чего сменил фамилию и снова катается по городу, благодаря матери-адвокату прекрасно зная, что за езду без прав уголовного наказания не предусмотрено.

Впрочем, даже наличие водительского удостоверения еще не гарантия наличия водительского мастерства. Несмотря на неоднократные попытки реформировать наши автошколы, качество их выпускников оставляет желать лучшего, и далеко не все из этих выпускников осознают, что вместе с правами у них появляются и обязанности — иначе откуда 70 тысяч аварий с пострадавшими по всей России только за первую половину года и почти 7 тысяч погибших? Да, в сравнении с прошлым годом число ДТП сократилось на 5 процентов, но цифры все равно серьезные.

Кстати, как отмечают инспекторы, самая частая причина аварий — превышение скорости. Что говорит, конечно, об уровне этики водителей, который, как известно, не всегда зависит от стажа и наличия прав.

Идиотен-тест для нарушителей

Житель Берлина автомобильных прав лишился за езду на велосипеде. Полицейские ночью остановили из-за неработающего фонарика, в итоге анализы показали: 1,69 промилле. Чтобы вернуть права, пришлось потратить полгода и 5 тысяч евро. Наказания за нарушения правил в Германии считаются самыми строгими как минимум в Европе.

Строгость в отношении нарушителей оправдана, считает хозяин автоклуба Ральф Лимбах. В этом гараже ему лично принадлежат 15 автомобилей. Самый дорогой в коллекции олдтаймеров — Aston Martin DB5, автомобиль Джеймса Бонда, стоимость — 1 миллион евро. Но чаще всего коллекционер за рулем, конечно, немецкой машины. Четыре колеса в Германии — не средство передвижения, а особая философия.

"Мы в Германии особенно относимся к своим машинам, мы верим, что она как питомец, как член семьи. Мы за ними очень хорошо ухаживаем и любим. Но кроме того, мы обязаны уважать других участников дородного движения. Не надо ездить, как маньяк", — говорит Ральф-Отто Лимбах, владелец автоклуба Auto Classic Club Berlin.

Повторяющиеся нарушения одного типа, алкогольное опьянение больше 1,6 промилле при норме 0,5, наркотики — за такие проступки не только лишат прав, назначат штраф, но и отправят на знаменитый идиотен-тест.

Автошкола Геннадия Боера место в Берлине известное — здесь первыми начали обучать вождению на русском. Системе наказаний за нарушения — особое внимание. Идиотен-тест на самом деле — медико-психологическая экспертиза или МПУ. Первый этап — получить допуск до теста.

"Назначаются анализы, и тебя вызывают в любое время, в любой праздник. Выходной — не выходной, день или ночь, ты должен по звонку в течение 24 часов явится и сдать этот анализ. Берется четыре раза в течение полугода", — рассказывает автовладелец Антон Губко.

Отдельная статья расходов — подготовка к тесту. Лишенный прав водитель может посещать психолога, количество занятий в среднем — не меньше 10, а стоимость доходит до 100 евро за час.

"Многие совершенно не согласны, считают, что это обдираловка. Они другую сторону не видят, что они могли кого-то убить, задавить, сделать инвалидом. Они не понимают, для чего это и почему — я же заплатил свой штраф, я за свою ошибку заплатил и типа я больше так не буду. А как тебе удастся сделать так, чтобы так не было, если ты не знаешь причину, почему это произошло? Ты не знаешь, что исправлять. И если они это поймут, то уже спокойно занимаются. Чаще всего если ты отзанимался, на 90 процентов — положительный результат", — говорит терапевт, психолог Елена Таслер.

В Интернете можно найти целые списки вопросов, которые приводят даже опытных водителей в ужас: пол-лысины имеет 60 волос, сколько волос на целой лысине? Ответ: ноль, на целой лысине нет волос.

В настоящем тесте точно таких же вопросов нет, но у каждого психолога своя методика. Беседа длится около 30 минут, по ее итогам и делается вывод, способен ли человек снова управлять автомобилем. "Момент, который я тоже считаю юридически не совсем корректным, что решение теста вы никак не можете оспорить. Психолог пришел к решению, и вы это не можете оспорить никак", — говорит адвокат Вадим Гофштанд.

Параграф 316 уголовного закона Германии: "Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения". По данным европейской комиссии, в среднем 12 процентов аварий в год на территории Германии происходят именно по вине алкоголя. Это значительно ниже, чем средний показатель по Европе — он около 25 процентов.

Выражением "подышать в трубочку" мы обязаны именно немцам. Алкотестер или иначе алкометр таким, каким мы его знаем, придумали в Германии. В 1953 году инженеры из Любека запатентовали "дыхательную трубочку". Допустимый уровень содержания алкоголя для водителей в германии — 0,5 промилле, но в случае аварии любой показатель кроме ноля будет отягчающим обстоятельством.

А самый большой автомобильный штраф в истории страны — 540 тысяч евро, это почти 40 миллионов рублей. Поплатился за вождение без прав футболист дортмундской "Боруссии" Марко Ройс. Сумму взыскания определили, исходя из ежемесячной зарплаты спортсмена, — 180 тысяч евро.

Присесть на свой мотоцикл Людвиг Мертенс может теперь разве что в гараже. Водительское удостоверение сначала отобрали за наркотики, потом за превышение скорости. В третий раз заполучить свои права назад уже не удается. К тем, кто по несколько раз заваливает идиотен-тест или, например, экзамен на вождение, отношение уже особенное. Чтобы избежать придирчивых психологов и дорогих пересдач, в 90-е немцы ездили за правами в Чехию или Польшу, но теперь и такая возможность закрыта — те, кто находятся на территории Германии больше полугода, обязаны получить немецкую корочку, поэтому все больше жителей страны вынуждены оставаться пешеходами.

О результатах немецкой системы говорит статистика: в 2017 году количество смертей на дорогах Германии снизилось до рекордного уровня за 60 лет.

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