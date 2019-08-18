Американские бабушки втянули Пласидо Доминго в секс-скандал

На минувшей неделе мировое оперное искусство понесло тяжелую утрату. Директор Лос-Анджелесской оперы, почетный доктор Мадридского университета, дирижер и певец Пласидо Доминго, 78 лет выдававший себя за всемирно известного музыканта, перестал существовать для прогрессивного человечества. Вернее, для тех, кто таковым себя объявил.

Прикрываясь своим драматическим тенором, этот человек умело скрывал многочисленные пороки и низменные инстинкты, включая самый позорный — влечение к женщине. Восемь певиц и одна танцовщица признались, что в далеких 80-х и 90-х гордость испанской сцены систематически проявлял к ним знаки внимания, говорил комплименты, пытался поцеловать и даже касался коленки. Всех их нашли и заботливо опросили журналисты Associated Press.

"После выступления я уходила со сцены за кулисы, и Пласидо караулил меня там. Он подходил ко мне близко и говорил: "Патриция, разве тебе нужно ехать сегодня ночью домой?" Это давило на меня, это было очень тяжело", — призналась оперная певица Патриция Вульф.

Меццо-сопрано сейчас 61 год, она пела с Доминго в Вашингтонской опере. И именно там, в лихом 98-м, все, по ее словам, и случилось. Но почему-то только она решилась сказать об этом открыто. Остальные восемь скелетов из шкафа, которые решили остаться в шкафу, никаких дополнительных доказательств вроде платья Моники Левински, разумеется, не предоставили.

Но доказательств никто и не ждал, как и в случае с Харви Вайнштейном и Кевином Спейси, которого, как мы помним, стерли с лица Голливуда — почти в прямом смысле слова. А потом, уничтожив его репутацию и карьеру, дело закрыли за отсутствием доказательной базы.

И вот уже опера Сан-Франциско отменяет осенний концерт Доминго, приуроченный к 50-летней годовщине их сотрудничества. Несмотря на то, что в Сан-Франциско не было неподобающего поведения со стороны артиста, сказано в заявлении оперы, учреждение строго соблюдает внутренний кодекс против сексуальных домогательств и требует, чтобы все сотрудники "придерживались самых высоких стандартов профессионального поведения".

Также свое приглашение тенору отозвал Филадельфийский оркестр, а опера Лос-Анджелеса, которой Доминго, на минуточку руководит, объявила о начале внутреннего расследования. Остаться выше всех этих инсинуаций музыканту не удалось, его втянули в скандал, заставив оправдываться.

"Обвинения от этих неназванных лиц, где говорится о событиях, якобы случившихся тридцать лет назад, вызывают глубокую тревогу и являются неоправданными. Тем не менее, больно слышать, что я мог огорчить кого-то, заставить испытывать дискомфорт, несмотря на то, как давно это было, и несмотря на мои лучшие намерения", — заявил Пласидо Доминго.

Женщины, которым посчастливилось петь на одной сцене с испанским тенором и много общаться с ним лично, откровения американских бабушек не одобряют, но понимают. Попасть в историю в одном заголовке с великим Доминго — считай, обеспечить себе нескучную пенсию. Только Доминго этого не заслужил.

"У нас была постановка, я ждала, поцелует меня Пласидо или нет. Но артисты больше думают, как правильно ноту взять, в моем случае он меня не поцеловал, к сожалению", — говорит заслуженная артистка России Марина Мещерякова.

"Он тенор, это энергия, если бы он тратил ее на женщин, он бы не спел ни одной партии. Он должен быть монахом — он и есть монах", — добавляет оперная певица Наталья Ушакова.

Впрочем, ни мнения коллег великого тенора, ни слабый голос главы минкульта Испании, призывающего не делать поспешных выводов и дождаться результатов проверки, в Америке, из которой, собственно, и пришла беда, слушать никто не хочет. Синхронность, с которой к молчавшим 30 лет ветеранам сцены возвратилась память, и с которой личное дело музыканта Доминго начали разбирать на комсомольских собраниях американской общественности, поражает. Словно решение по нему кем-то уже принято.

Конечно, гений и злодейство несовместимы, но со времен Моцарта и Сальери и даже со времен Пушкина, подарившего нам эту мысль, многое изменилось. И если критерии гения в целом остались прежними, то представления о злодействе буквально за несколько лет раздул современный мейнстрим. Тенор Доминго, в отличие от Сальери, не травил конкурента по шоу-бизнесу, но шоу-бизнес давно себя травит сам, развиваясь в своей этической и эстетической экосистеме.

Что бы могли рассказать сегодня обиженным на Доминго женщинам знакомые девушки и коллеги по сцене, например, Джимми Хендрикса или Элвиса Пресли. Несмотря на нюансы их жизни за кадром и многочисленные привычки, в том числе вредные, оба остались звездами для миллионов. И остаются сегодня. Так же как Джери Ли Льюис, женившийся на своей 13-летней племяннице и едва не убивший из пистолета собственного басиста, впоследствии, невзирая на все скандалы, был триумфально прощен и одним из первых вошел в зал славы мирового рок-н-рола.

И даже в политике представления о добре и зле, о нормах приличия и о праве кумира на личную жизнь, какой бы она ни была, до последнего времени оставались иными. Президент Пятой Республики Франсуа Миттеран жил фактически на две семьи. О подруге Миттерана Анне Пинжо и внебрачной дочери Мазарин официально стало известно только на его похоронах, но ни одному французу и в голову не пришло осуждать своего бывшего президента.

И даже совсем недавно, каких-то пять лет назад, когда стало известно, что другой президент — Франсуа Олланд – мало похожий на Миттерана, ездит к любовнице на мотороллере, страна умилилась, а граждане испытали гордость, поверив, пускай ненадолго, что ими руководит настоящий мужчина.

Отлично известно, как специфически подходил к вопросам отношений между женщиной и мужчиной герой социалистического труда, лауреат Нобелевской премии великий Лев Ландау. И эту слабость, если так можно сказать, ему охотно прощали все современники, включая собственную жену.

Баритон, сердцеед, красавец Сергей Захаров оказался на самом пике карьеры в тюрьме за объективно не самый достойный поступок. Но, отсидев, смог вернуться на сцену, зритель его простил и принял опять.

И, конечно, нельзя обойти монументальный образ Высоцкого, боготворимый при жизни и не утративший силы и обаяния, после всего, что мы узнали о нем потом из мемуаров бывшей жены и продукции современного кинематографа. Впрочем, в этих последних примерах по-другому и быть не могло, потому что все они из России.

Мы всегда были готовы прощать кумирам их слабости, отдавая себе отчет, что и мы, и история получаем взамен, понимая, что человек талантливый и неординарный почти всегда существует за границами привычной эмоциональной нормы. Кроме того, наша страна в середине прошлого века, видимо, навсегда, получила прививку от любых публичных доносов. А потому великий Пласидо Доминго в октябре будет в Москве. Мы его очень ждем. Концерт обязательно состоится, если не передумает сам Доминго. И, уверяю вас, будет аншлаг.