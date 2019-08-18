США боятся затяжной рецессии, но Трамп рапортует об успехах

На этой неделе американские биржи стремительно пошли вниз. Рухнул ключевой индекс деловой активности — Доу Джонс. Потери самые серьезные в этом году и вполне объяснимые: торговые войны, которые начал по всем фронтам Вашингтон, не могли закончиться хорошо. И, кстати, они не закончились, а значит нынешнее падение — не предел. В США открыто заговорили о затяжной рецессии. Поможет ли этот сценарий Дональду Трампу победить во второй президентской гонке?

Рухнувшие биржевые индексы Дональду Трампу пришлось подхватывать собственными руками. В день рекордного за год обвала на фондовом рынке президенту США организовали экстренный сеанс конференц-связи. На другом конце у телефона могучий кружок тех, кто влияет на американские финансы: профильный министр Стивен Мнучин и крупнейшие частные кредиторы — главы банков JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America. Хорошо поговорили, признался Брайан Мойнихэн агентству Bloomberg: "Нам сейчас нечего бояться по поводу рецессии, кроме самого страха рецессии".

Но если не настраивать себя на получение психотерапевтического эффекта, а попытаться вникнуть в смысл сказанного, можно понять, почему стрелка индекса страха и жадности на Уолл-стрит осталась в красной зоне даже после того, как вновь позеленели биржевые графики и прозвучали успокоительные слова. Боязнь рецессии, как и страх боязни рецессии, у инвесторов не возникают вследствие мании преследования. Тут что-то вполне конкретное.

"Глобальная экономика была искусственно накачана с помощью так называемых монетарных методов, экономических наркотиков, вкаченных в тело умирающего быка, которое было практически уничтожено во время кризиса 2008 года. Никакого восстановления экономики после этого не было. Согласно данным Экономического института Леви, США потратили 29 триллионов долларов личных ресурсов после паники в 2008, чтобы стимулировать рост экономики", — говорит Джеральд Селенте, глава Института исследования биржевых трендов.

Селенте, которого называют одним из лучших американских прогнозистов, предполагает, что новая депрессия неизбежна, но до выборов ей случиться не дадут. Избирателя Трампа в такие дебри не приглашают, хватит с него ежегодного доклада от Белого дома. ВВП с четвертого квартала 2017-го вырос на 3,1 процента, безработица упала еще ниже, американская экономика не тормозит, как европейская, и не рушится в тартарары, как аргентинская. Да и из торговой войны с Китаем США, рассказывал Трамп в Нью-Гэмпшире, выходят победителями.

"Тарифы действительно ударили по Китаю. А вот по нам они никак не ударили, за исключением того факта, что появились некоторые репортеры, которые хотят, чтобы выглядело, будто все это отразилось и на США, — заявил Трамп. — Они просто не понимают, что происходит. Мы получили около 60 миллиардов долларов тарифных денег, но потребитель не платит за это".

Потребитель пока может и не платит, а вот фермер уже расплачивается. Китаю есть чем ответить и особенно одноэтажной Америке, где в основном живет трамповский избиратель.

На митинге в Нью-Гэмпшире полные трибуны, но даже лояльный Трампу телеканал Fox фиксирует рост его антирейтинга до 56 процентов. Проходи выборы сегодня, президент США проиграл бы всем четырем лидерам гонки демократических кандидатов. Несколько их сторонников пробрались с плакатами на галерку, а Трамп издалека перепутал оппонентов и кого-то из своих: "У этого парня серьезные проблемы с весом, иди домой и начни заниматься спортом. Уберите его из зала, пожалуйста, у него проблемы посерьезнее, чем у меня, чем у всех нас".

Изгнанника нашли. На кумира он не обиделся: "Все в порядке, обожаю Трампа. Он — лучшее, что когда-либо случалось с этой страной".

Но самое лучшее, конечно, впереди — посылает Трамп сигналы электорату не только напрямую, но и через явно спланированные утечки. Такие, как статья в WSJ о том, что президент США всерьез задумался над покупкой у Дании самого большого в мире острова — Гренландии. На родине Ганса Христиана Андерсона главу Белого дома называют опасным сказочником, ерничает британская The Times ("Сделаем Гренландию снова зеленой!" — обращается карикатурный Трамп к Белому медведю), но тема вброшена, и ее уже перемалывают в телеэфирах.

"Как бы глупо и нелепо ни звучало, но ведь действительно есть определенная стратегическая важность в Гренландии — во время холодной войны мы уже так делали. А сейчас Россия и Китай хотят контролировать Арктику, и Пентагону удобно будет там разместить системы противоракетной обороны и все такое, — говорит политический обозреватель Тара Сетмайер. — Но из-за того, что президент помимо прочего делал заявления, каким хорошим курортом могла бы стать Северная Корея, люди смеются над ним, шутят, мол, он хочет построить там казино".

На самом деле Трамп, конечно, занят возведением фундамента для своего второго срока, и покупка датского острова тут, скорее, способ переключить внимание с тревожных новостей с биржи. Трамповское "Сохраним Америку снова великой" — это, прежде всего, про ее экономику.

"Я слушал, как вы рассказывали о всех этих выходках Трампа за прошлые недели, и это было нечто, но ведь ничто из этого не остановило людей прийти на его митинг в Нью-Гемпшире, не остановило рекордную толпу в Манчестере, которая пришла послушать своего человека. Ничто не заставит сторонников Трампа отвернуться от него, кроме одного — экономики. В эру Трампа ничто не имеет значение, важна только экономика", — считает телеведущий, обозреватель, юрист Майкл Смеркониш.

В общем, как 27 лет назад. "Это экономика, дурачок" — было написано в 92-м на предвыборных плакатах Билла Клинтона. Сам он на минувшей неделе возник в американском информационном пространстве по довольно постыдному поводу. Выяснилось, что доме таинственно умершего в нью-йоркском СИЗО магната-педофила Джеффри Эпштейна висела странная картина: 42-й президент США на красных каблуках в вечернем платье синего цвета. Похожее было у Моники Левински, и Клинтон оставил на нем свои следы. В таком же супругу Билла Хиллари видели в 2009-м. На карибский остров Эпштейна, куда мультимиллионер-сутенер завозил несовершеннолетних моделей самолетом, Клинтон, конечно, наведывался без своей второй половины. Казалось бы, при чем тут Трамп? Поясняет YouTube-канал Meme The Left: "Вы делаете поиск по картинкам в Google, вбиваете "Эпштейн и Клинтон". Смотрите, я не делаю это каким-то специальным способом. Вы видите? Первое изображение — это Дональд Трамп, второе тоже Дональд Трамп и четвертое тоже он! Трамп повсюду! Конечно, тут есть и Билл Клинтон, но Google выдает вместе с ним Трампа. Они пытаются морочить нам голову, пытаются сказать, что, возможно, Билл Клинтон и знал Эпштейна, но смотрите, здесь есть и Дональд Трамп, который тоже хорошо его знал".

Тем временем патологоанатомы завершили процедуру вскрытия тела Джеффри Эпштейна, она показало, что часть костей шеи мультимиллионера были переломаны. Такое случается и при насильственном удушении, но официальный результат судмедэкспертизы — самоубийство. Спасительное для очень многих мировых знаменитостей, о дружбе и делах с которыми Эпштейн гарантировано никогда не расскажет.