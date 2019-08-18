Американец, открывший стрельбу по мирным жителям в Ираке, сядет пожизненно

На этой неделе американский суд приговорил к пожизненному заключению бывшего сотрудника Blackwater — одной из крупнейших частных военных компаний в мире. Приговор вынесен за убийство первой степени, совершенное в Ираке в 2007 году.

Тогда Николас Слэттен вместе с коллегами сопровождал колонну посольства США в Багдаде. Заподозрив угрозу нападения, они открыли огонь по безоружным жителям. Погибли 17 человек, в том числе дети. Трое других сослуживцев Слэттена получили по 30 лет тюрьмы, но поскольку Слэттен начал стрелять первым, а остальные последовали примеру, его наказали строже.

Правда, далеко не с первого раза: суды до этого дважды рассматривали дело Слэттена, и оба раза оно разваливалось. Так что случай крайне редкий — особенно учитывая то, как неохотно американское правосудие наказывает своих военных и наемников за преступления в других странах. Например, в том же 2007-м американские вертолетчики расстреляли в Ираке группу гражданских — эти кадры уже знает весь мир.

Тогда погибло более десятка человек, в том числе двое журналистов. Видео, кстати, обнародовал так ненавистный Вашингтону основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Сперва американское командование новость просто игнорировало, а потом заявило, что гражданских якобы убили боевики.

Американская авиация ударила и по свадьбе в иракской провинции Анбар, гостей которой, видимо, приняли за вооруженный отряд.

Как правило, в большинстве подобных случаев военные за такие "сопутствующие" жертвы наказания не несут. Кстати, пару месяцев назад американское командование признало, что за время борьбы с террористами "Исламского государства" (организация запрещена в России) от непреднамеренных ударов погибло более тысячи мирных жителей.