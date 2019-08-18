Чья вода? Зеленский удерживает наследие Порошенко

Киев не будет вступать с Россией в переговоры о возобновлении поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Так в офисе Владимира Зеленского ответили на заявление Георгия Мурадова, постпреда Крыма при президенте России. Он напомнил, что вообще-то Днепр — река трансграничная, его истоки находятся в России, а потому Киев не может по своему усмотрению эту реку перекрывать. Новые украинские власти совещались несколько дней, и все для того, чтобы снова повторить мантру майдана про оккупацию. Схожая ситуация на этой неделе сложилась и в Верховной раде, которая вместо подготовки к первой сессии вновь решала языковой вопрос.

Урожай и картошки, и персиков на севере Крыма собирают уже пятый год. Но не теми объемами, признаются фермеры. Владимир Никитин, как и два миллиона жителей северной части полуострова, ждет воду, которую варварски забрали в 2014 украинские власти. В Крыму уверены: перекрывать канал и строить дамбу, препятствующую доступу днепровской воды на полуостров, на Украине не имели права.

Исток Днепра — в Смоленской области, длина русла на территории России составляет почти 500 километров, еще на протяжении 600 река протекает в пределах Белоруссии и 1100 километров по украинской земле. Юридически это трансграничная водная артерия, которая в равной степени может считаться собственностью трех государств: России, Украины и Белоруссии. Днепр-то, получается, общий.

В Киеве занервничали. Представители офиса главы государства экстренно провели консультации с дипломатами и руководителями ряда ведомств. В итоге переговоры отвергли. В офисе Зеленского заявили: вода по Северо-Крымскому каналу в Крым не пойдет. Другие политики эту тему тоже активно подхватили, в том же русле.

"Государство-оккупант по международному праву должно самостоятельно обеспечивать оккупированные территории за свой счет, — заявил Антон Кориневич, постоянный представитель президента Украины в Крыму. — Единственным аргументом, который разрешит нам запустить воду в Крым, был, остается и будет — его полное освобождение от захватчиков".

В Киеве всерьез опасаются, что Россия может прорыть новый канал и пустить днепровскую воду в обход Украины, и тогда пятилетняя история шантажа, которую называют не иначе как украинским терроризмом против собственных граждан, будет закрыта. "Если власти Украины думали, что смогут шантажировать нас, перекрыв воду, они ошибаются. Никаких подачек нам от них не нужно. Тем более что поставка воды — это обоюдовыгодная позиция и, прежде всего, для Киева. Перекрытие Северо-Крымского канала привело к заболачиванию земель Херсонской области Украины, где умирает сельское хозяйство", — заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

Водная блокада ожидаемых результатов Киеву не принесла. Полуостров за пять лет в составе России расцвел и без днепровской воды. Экономика развивается, турпоток растет, сельское хозяйство адаптировалось к новым условиям. А воды для хозяйственно-питьевых нужд хватает.

Глава республики Сергей Аксенов назвал блокаду Крыма частью антироссийской кампании Запада. А заявления украинских чиновников — вода, далекая от берегов Днепра.

"Президенты, политики и партийные вывески меняются, подходы — нет. Это ясно показывает, что сменяемость власти сама по себе не является гарантией улучшения ее качества. Выбрав так называемые новые лица, украинцы все равно получили те же яйца, только в профиль", — считает Аксенов.

Новые лица уже неделю в предвкушении первого заседания Рады — обсуждают будущие комитеты, ведут полемику и спорят, на каком языке принимать новые законы. Языковой скандал разразился на заседании подготовительной депутатской группы в среду. Вадим Рабинович, член партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", начал выступать на русском языке. Будь он в парламенте прошлого созыва, ему б точно отключили микрофон, а так просто отчитали и попросили впредь высказываться исключительно на украинском.

Похоже, и некоторые депутаты, и обычные украинцы закон о госязыке считают не иначе как формальностью. Жители Киева признаются — говорят так, как привыкли, на русском. Говорить на мове с 16 июля обязали не только высшее руководство страны, но и работников сферы обслуживания. В вагоне метро станции объявляют на украинском, а вот в кассе отвечают по-русски. Обязателен украинский в сферах образования и культуры.

Национальный театр русской драмы Леси Украинки в Киеве в закон о языке вообще не вписывается. Спектакль "Роме о Джульетта", как и все постановки, здесь исключительно на русском языке, афиши на будущий сезон – тоже на русском.

Открытие нового сезона в "Русском театре" и начало работы Рады девятого созыва почти совпали. Актеры сыграют в постановках "В плену страстей", "Фальшивая нота", "Требуется лжец". Спектакли будут очевидно и в новом парламенте. Первое заседание рады назначено на 29 августа.